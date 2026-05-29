Пожар произошел в морском порту в Темрюке из-за падения обломков БПЛА ВСУ

Возгорание произошло на территории морского порта в Темрюке из-за падения обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Кубани.
— По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлекают 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС России, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
До этого украинская армия также нанесла удары по школе и зданию администрации в Энергодаре Запорожской области. Кроме того, противники атаковали вышки сотовой связи, повреждены несколько автомобилей.
Помимо этого, утром 22 мая силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников по Ярославлю: противник попытался нанести удары во время празднования победы ярославского ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина.