Четыре человека пострадали в ДТП с участием 15-летнего мопедиста из воронежского села

Предварительно, несовершеннолетний не уступил дорогу мотоциклу.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 мая в Борисоглебском районе Воронежской области произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария случилась в селе Танцырей примерно в 20:00 у дома № 1 по улице Колхозоградская.

По предварительным данным, 15-летний местный житель, управляя мопедом «Альфа», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом «Стелс Дельта 200» под управлением 18-летнего парня, который двигался по главной дороге.

В результате происшествия телесные повреждения получили четыре человека: водитель и 13-летний пассажир мопеда «Альфа»; водитель и 15-летний пассажир мотоцикла «Стелс Дельта 200».

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.