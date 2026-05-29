СК завершил расследование дела мужчины, напавшего на силовиков в Москве

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Подмосковья, который напал на участковых уполномоченных полиции на востоке столицы. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в начале мая во дворе дома на Ивантеевской улице. Мужчина нарушил общественный порядок, после чего на место вызвали силовиков. Когда они прибыли по адресу, злоумышленник на них набросился. Следователи собрали доказательства вины жителя Подмосковья, поэтому материалы дела передали для направления в суд.
Ранее в Подмосковье вынесли приговор мужчине, который пытался задушить полицейского. Он также выкручивал ему пальцы. Злоумышленника осудили на 2,5 года условно.