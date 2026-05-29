Двух сотрудников ДЭР в Актобе осудили за вымогательство взятки

Из материалов дела следует, что в производстве Махамбетова оказалось уголовное дело в отношении представителя потребительского кооператива по статье о создании финансовой пирамиды. По версии следствия, Махамбетов намеренно создал условия, при которых фигурант сам был бы вынужден искать с ним контакт для передачи взятки. Он запугивал его крупным сроком и в какой-то момент потребовал Т50 млн, пообещав за эту сумму прекратить дело. Махамбетов также привлек к схеме своего коллегу Даулета Сарина, который согласился выступить посредником.