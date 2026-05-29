Двух сотрудников ДЭР в Актобе осудили за вымогательство взятки

«На скамье подсудимых оказались старший следователь департамента экономических расследований (ДЭР) 45-летний Ермек Махамбетов и заместитель начальника второго оперативного управления этого же департамента 44-летний Даулет Сарин. (…) Ермека Махамбетова обвиняли в покушении на получение взятки, а Даулета Сарина — в посредничестве. Резонансный судебный процесс проходил в специализированном межрайонном суде по уголовным делам в Актобе», — говорится в сообщении в пятницу.
Из материалов дела следует, что в производстве Махамбетова оказалось уголовное дело в отношении представителя потребительского кооператива по статье о создании финансовой пирамиды. По версии следствия, Махамбетов намеренно создал условия, при которых фигурант сам был бы вынужден искать с ним контакт для передачи взятки. Он запугивал его крупным сроком и в какой-то момент потребовал Т50 млн, пообещав за эту сумму прекратить дело. Махамбетов также привлек к схеме своего коллегу Даулета Сарина, который согласился выступить посредником.
Однако представитель кооператива обратился в КНБ. Сарина задержали при получении денег в долларах, большая часть которых оказалась муляжом. Вскоре после этого задержали и Махамбетова.
«На днях суд признал обоих виновными в преступлении и приговорил Махамбетова к 10 годам лишения свободы, а Сарина — к двум годам лишения свободы. Обоим также по решению суда запрещено пожизненно работать на госслужбе. Суд обязал Махамбетова выплатить потерпевшему два миллиона тенге за моральный ущерб. Приговор в законную силу пока не вступил», — сказано в сообщении.