Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферистка, обобравшая омских сирот на 13 млн рублей, отправится в колонию

57-летняя женщина под видом заботы втиралась в доверие к выпускникам детских домов, похищала их сбережения и убедила одну девушку продать единственное жильё.

Источник: Следственный комитет РФ

В Омской области вступил в законную силу приговор в отношении 57-летней местной жительницы, которая на протяжении семи лет похищала деньги у детей-сирот с психическими заболеваниями. Омский областной суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции, сообщили в прокуратуре Омской области. Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что с января 2017 года по декабрь 2023 года осуждённая знакомилась с воспитанниками интернатов, дарила подарки, кормила, снимала для них жильё, а после выпуска под видом заботы получала доступ к банковским счетам. Одну девушку она убедила продать единственную квартиру, а вырученные деньги присвоила. Всего пострадали шесть выпускников, сумма ущерба составила почти 13 миллионов рублей.

В ходе расследования женщина скрывалась, была объявлена в розыск, затем заключена под стражу. Суд приговорил её к шести годам колонии общего режима с полным возмещением ущерба. Областной суд оставил приговор без изменений.

Ранее мы рассказывали, что омский суд оставил в силе приговор мошеннице, годами грабившей сирот.