Аферистка, обобравшая омских сирот на 13 млн рублей, отправится в колонию

В Омской области вступил в законную силу приговор в отношении 57-летней местной жительницы, которая на протяжении семи лет похищала деньги у детей-сирот с психическими заболеваниями. Омский областной суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции, сообщили в прокуратуре Омской области. Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.
Установлено, что с января 2017 года по декабрь 2023 года осуждённая знакомилась с воспитанниками интернатов, дарила подарки, кормила, снимала для них жильё, а после выпуска под видом заботы получала доступ к банковским счетам. Одну девушку она убедила продать единственную квартиру, а вырученные деньги присвоила. Всего пострадали шесть выпускников, сумма ущерба составила почти 13 миллионов рублей.
В ходе расследования женщина скрывалась, была объявлена в розыск, затем заключена под стражу. Суд приговорил её к шести годам колонии общего режима с полным возмещением ущерба. Областной суд оставил приговор без изменений.
Ранее мы рассказывали, что омский суд оставил в силе приговор мошеннице, годами грабившей сирот.