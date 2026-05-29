Аферистка, обобравшая омских сирот на 13 млн рублей, отправится в колонию

Установлено, что с января 2017 года по декабрь 2023 года осуждённая знакомилась с воспитанниками интернатов, дарила подарки, кормила, снимала для них жильё, а после выпуска под видом заботы получала доступ к банковским счетам. Одну девушку она убедила продать единственную квартиру, а вырученные деньги присвоила. Всего пострадали шесть выпускников, сумма ущерба составила почти 13 миллионов рублей.