Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года на водоемах Башкирии погибли 19 человек

С начала года в МЧС по Башкирии поступило 20 сообщений о происшествиях на водных объектах.

Источник: Комсомольская правда

Погибли 19 человек, из них трое детей, а только за май вода унесла жизни 13 человек. Об этом на комиссии по ЧС сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по РБ Елена Хуснутдинова.

Согласно статистике, 68% погибших — мужчины. Доля сельских жителей среди утонувших составила 81%, три четверти всех жертв (75%) не достигли 60-летнего возраста. Главные причины трагедий — купание в запрещенных местах, нахождение в воде в нетрезвом виде и бесконтрольное оставление детей у воды.

Добавим, что с 1 по 30 июня в республике планируют провести месячник безопасности на водных объектах. Жителей призывают не пренебрегать правилами и не рисковать жизнью.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше