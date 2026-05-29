Житель Костюковичского района забивал свинью, но выстрелил в собственного сына

«24 мая этого года мужчина с применением незарегистрированного оружия осуществлял убой домашней свиньи и по неосторожности выстрелил в сторону сына», — сообщает прокуратура Могилевской области.
Сообщается, что 15-летний подросток получил огнестрельное ранение в живот. Действия его отца правоохранители квалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности (ст. 155 УК Беларуси).
Мальчика экстренно доставили в больницу на скорой, ему оказана медпомощь, пока он остается под наблюдением медиков.
Так как подросток не может сам защищать свои права, прокурор воспользовался правом возбудить уголовное дело частно-публичного обвинения, то есть начать уголовное преследование отца без жалобы от потерпевшего.