Житель Костюковичского района забивал свинью, но выстрелил в собственного сына

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Прокурор Костюковичского района возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, который во время убоя скота случайно выстрелил в собственного сына.

Источник: Генеральная прокуратура Беларуси

«24 мая этого года мужчина с применением незарегистрированного оружия осуществлял убой домашней свиньи и по неосторожности выстрелил в сторону сына», — сообщает прокуратура Могилевской области.

Сообщается, что 15-летний подросток получил огнестрельное ранение в живот. Действия его отца правоохранители квалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности (ст. 155 УК Беларуси).

Мальчика экстренно доставили в больницу на скорой, ему оказана медпомощь, пока он остается под наблюдением медиков.

Так как подросток не может сам защищать свои права, прокурор воспользовался правом возбудить уголовное дело частно-публичного обвинения, то есть начать уголовное преследование отца без жалобы от потерпевшего.