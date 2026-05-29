Число жертв ночной атаки на Волгоградскую область увеличилось

Пострадавшая во время удара БПЛА 55-летняя сотрудница завода синтетического волокна в Волжском скончалась в больнице, сообщила пресс-служба мэрии.
Ранее сообщалось о гибели 60-летнего мужчины. Он работал охранником на том же предприятии.
Ликвидация последствий террористической атаки завершена. Многоквартирные дома не пострадали.
На месте ликвидированных пожаров взяли пробы воздуха. Анализ показал, что экологическая обстановка в норме. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ нет.
