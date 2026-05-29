Минобороны Румынии прокомментировало падение БПЛА на жилой дом в Галаце

Падение беспилотника на жилой дом в Галаце прокомментировали в Минобороны Румынии. Ведомство подтвердило, что радары вели цель до южной окраины города, а пилоты имели разрешение на уничтожение.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Министерство обороны Румынии впервые высказалось об инциденте с беспилотником, упавшим на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. В военном ведомстве подтвердили факт нарушения воздушного пространства, однако не стали уточнять происхождение дрона.

По данным пресс-службы оборонного ведомства, румынские радары засекли воздушную цель и вели ее до южной окраины Галаца. На перехват с 86-й авиабазы в Фетешти были оперативно подняты два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT ВВС Румынии.

«Пилоты имели разрешение на уничтожение целей на протяжении всего времени действия воздушной тревоги», — отметили в ведомстве.

На месте инцидента сейчас работают эксперты из генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, других структур МВД, а также представители Румынской службы информации и полиции. Бухарест уже уведомил о случившемся союзников по альянсу и генерального секретаря НАТО.

Беспилотник упал на 10-этажный жилой дом в центре Галаца в ночь на 29 мая. После удара прогремел взрыв, который спровоцировал возгорание. В результате пострадали женщина и ее ребенок, находившиеся в квартире на верхнем этаже — они получили легкие ожоги и были доставлены в больницу. Спасатели эвакуировали около 70 жильцов.

