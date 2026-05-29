Минобороны Румынии прокомментировало падение БПЛА на жилой дом в Галаце

Министерство обороны Румынии впервые высказалось об инциденте с беспилотником, упавшим на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. В военном ведомстве подтвердили факт нарушения воздушного пространства, однако не стали уточнять происхождение дрона.
По данным пресс-службы оборонного ведомства, румынские радары засекли воздушную цель и вели ее до южной окраины Галаца. На перехват с 86-й авиабазы в Фетешти были оперативно подняты два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT ВВС Румынии.
«Пилоты имели разрешение на уничтожение целей на протяжении всего времени действия воздушной тревоги», — отметили в ведомстве.
Беспилотник упал на 10-этажный жилой дом в центре Галаца в ночь на 29 мая. После удара прогремел взрыв, который спровоцировал возгорание. В результате пострадали женщина и ее ребенок, находившиеся в квартире на верхнем этаже — они получили легкие ожоги и были доставлены в больницу. Спасатели эвакуировали около 70 жильцов.