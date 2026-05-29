В Волжском скончалась пострадавшая от БПЛА 55-летняя женщина

Количество жертв от сегодняшней атаки БПЛА на Волгоградскую область увеличилось. Как сообщили в администрации Волжского, получившая тяжелые ранения 55-летняя работница одного из предприятий химкомплекса скончалась в больнице.
Ранее глава региона сообщил о гибели 60-летнего сотрудника завода синтетического каучука. Погибший работал охранником.
