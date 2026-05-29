До девяти выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярске

Маршрутный автобус ушёл от столкновения и врезался в столб.

В Красноярске маршрутный автобус ушёл от столкновения и врезался в столб. В результате ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Утром у дома № 5 на улице Партизана Железняка произошла авария с участием маршрутного автобуса № 60, следовавшего по маршруту «Микрорайон Солнечный — Автовокзал Восточный». Автобус съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

Причиной стал манёвр водителя легкового автомобиля Toyota, который при перестроении нарушил требования разметки. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель автобуса резко вывернул руль, в результате чего транспорт вылетел за пределы проезжей части.

Девять пассажиров были доставлены в больницу. Алкогольное опьянение не выявлено ни у водителя автобуса, ни у водителя иномарки.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. Процессуальная проверка на контроле.

Ранее мы сообщали, что два уголовных дела завели на пьяного водителя в Красноярском крае.