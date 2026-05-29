Избили, угрожали, ограбили знакомого: 17-летнему волгоградцу грозит до 12 лет колонии за разбойное нападение

По данным следствия, в апреле 2026 года двое парней спланировали нападение на своего 19-летнего знакомого. Они пришли к нему домой, вызвали на лестничную площадку. Тот согласился, не подозревая, что будет дальше. В подъезде молодые люди избили жертву руками и ногами. После, угрожая перочинным ножом, ворвались в квартиру. Там парня продолжили избивать, а после забрали мобильник, планшет, деньги и даже часть одежды.