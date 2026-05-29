Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировском районе Новосибирска пропала 77-летняя женщина в розово-красном халате

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Источник: Лиза Алерт

В Новосибирске ищут 77-летнюю Любовь Егоровну Лехман. Женщина пропала 29 мая — вышла из дома в Кировском районе и не вернулась. Об этом сообщает «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Пропавшая нуждается в медицинской помощи. Ее рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения была одета в розово-красный халат и темно-синие мокасины на белой подошве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию или волонтерам поискового отряда.