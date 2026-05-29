В Кировском районе Новосибирска пропала 77-летняя женщина в розово-красном халате

В Новосибирске ищут 77-летнюю Любовь Егоровну Лехман. Женщина пропала 29 мая — вышла из дома в Кировском районе и не вернулась. Об этом сообщает «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.
Пропавшая нуждается в медицинской помощи. Ее рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
В день исчезновения была одета в розово-красный халат и темно-синие мокасины на белой подошве.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию или волонтерам поискового отряда.