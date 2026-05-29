Две посылки с запрещенными препаратами из Индии изъяли в Краснодаре

Экспертиза установила, что общий вес изъятых веществ составил 27 граммов тапентадола и 48 граммов прегабалина. Оба препарата включены в перечень сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденный постановлением Правительства РФ № 964 от 29 декабря 2007 года. По информации пресс-службы Краснодарской таможни, по данным фактам возбуждены два уголовных дела по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, а также штраф до одного миллиона рублей.