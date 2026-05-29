Пьяную женщину сняли с острова под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде

Ночью в службу спасения поступил сигнал о том, что на острове под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде находится человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники пожарного корабля «Вьюн» и спасатели ПРПСО МЧС России на катере. В ходе поисковых работ они обнаружили женщину 1976 года рождения, которая, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшую подняли на борт, доставили на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Для определения возможных травм нижегородку госпитализировали в лечебное учреждение.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в безымянном озере в Нижнем Новгороде.