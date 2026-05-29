Жительницу Приморья задержали за убийство собутыльников спустя 13 лет

В Уссурийске задержана 35-летняя женщина, которая 13 лет назад зарезала двух собутыльников, но смогла обмануть следователей и длительное время оставалась вне подозрения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на управление Следственного комитета по Приморскому краю.

Преступление было совершено в июне 2013 года. Девушка 1990 года рождения и двое мужчин распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, и девушка кинулась на обидчиков с ножом. Первого она исполосовала по телу и по голове, нанеся ему не менее 12 ранений, а второго пырнула не менее 20 раз в голову, по телу и по ногам. Оба погибли на месте.

В том же году ей удалось отвести от себя подозрения, и расследование застопорилось. Но следователям удалось найти новые обстоятельства преступления. Новые доказательства и повторный анализ старых материалов дела снова навели подозрения на фигурантку, и её причастность к убийству оказалась однозначной.

Женщина задержана, решается вопрос о мере пресечения для неё. Однако расследование ещё продолжается.

Ранее во Владивостоке вынесли приговор по делу об убийстве местного жителя 31-летней давности. Убийцы скрывались в Хабаровском крае и на Кубани, и их удалось найти благодаря показаниям нового установленного свидетеля, проживавшего на тот момент на Сахалине. После этапирования во Владивосток и заключения в следственный изолятор один из соучастников убийства умер, второй дождался приговора — девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.