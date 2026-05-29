Жительницу Приморья задержали за убийство собутыльников спустя 13 лет

Преступление было совершено в июне 2013 года. Девушка 1990 года рождения и двое мужчин распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, и девушка кинулась на обидчиков с ножом. Первого она исполосовала по телу и по голове, нанеся ему не менее 12 ранений, а второго пырнула не менее 20 раз в голову, по телу и по ногам. Оба погибли на месте.