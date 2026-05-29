В Перми пресекли работу майнинговой фермы, укравшей электричества на 6 миллионов

Пермская прокуратура вместе с полицией выявила незаконную майнинговую ферму, обосновавшуюся в гаражах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В прокуратуру обратились энергетики, сообщившие о том, что кто-то подключился к сетям и потребляет электричество без всякого учета. Началась проверка, к которой подключились сотрудники МВД.
Вскоре было установлено, что в одном из гаражей на улице Добролюбова в Перми оборудована майнинговая ферма. Здесь было найдено и соответствующее оборудование — 22 единицы различных приборов и устройств.
Общий ущерб от незаконного потребления электроэнергии превысил шесть миллионов рублей.
Сейчас идет выяснение всех обстоятельств произошедшего, и если в действиях владельцев майнинговой фермы обнаружится криминал, их могут привлечь к ответственности по статьям 165 и 171 УК РФ: причинение имущественного ущерба в особо крупном размере и незаконное предпринимательство.