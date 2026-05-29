«Общая сумма составила 300 тысяч рублей». В Беларусь из России экстрадирован предприниматель, обманувший 40 человек на изготовлении мебели

Россия экстрадировала белоруса, обманувшего 40 человек на 300 000 рублей. Подробности сообщает Следственный комитет.
По информации следствия, 37-летний минчанин в 2011 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и занимался изготовлением мебели на заказ. Чтобы привлечь клиентов, он размещал рекламу в социальных сетях, где и принимал заявки от желающих на покупку нового гарнитура, мебели для ванной или же кухни.
Фигурант выезжал к клиентам, осуществлял необходимые замеры, составлял договор. Но все указанной было лишь ширмой для получения денег. Собственного производства, цехов и сотрудников у минчанина не было.
«В каждом случае предприниматель требовал предоплату в размере 60%, а иногда и вовсе полную стоимость», — отмечают в ведомстве.
Работы мужчина не выполнял, постоянно переносил сроки доставки, а затем и вовсе пропадал. Как удалось выяснить следствию, фигурант неоднократно брал в долг деньги от своих знакомых, обещая их вернуть, но потом переставал выходить на связь.
Полученные от клиентов деньги житель Минска тратил на возврат долгов обманутым клиентам, а также на личные нужды. Со временем финансовые обязательства становились все больше, а недовольные заказчики начали обращаться в милицию.
Фигурант обманул 40 человек на сумму в более чем 300 000 рублей. Деньги он возвращать не планировал, уехал из Беларуси и примерно год скрывался.
«В апреле 2025 года следователи получили информацию о местонахождении мужчины на территории Российской Федерации, после чего его экстрадировали в Республику Беларусь», — рассказали в СК.
Действия минчанина были квалифицированы по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере. Он заключен под стражу.
