Дело о гибели рабочего в Братске направили в суд

IrkutskMedia, 29 мая. В Братске направили в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности во время погрузочных работ, которые повлекли за собой гибель 60-летнего слесаря. Происшествие случилось зимой 2025 года на промплощадке.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 29 декабря 2025 года 38-летний укладчик пиломатериалов одной из деревообрабатывающей компаний решил для ускорения рабочего процесса воспользоваться самостоятельно фронтальным погрузчиком. При этом удостоверения на управление спецтехникой у мужчины не было.
Во время движения машины сотрудник-нарушитель не подавал соответствующего предупреждающего сигнала и не позвал для регулировки транспорта других рабочих на помощь. В результате мужчина совершил наезд на слесаря, который в это время шёл по дороге. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
За нарушение правил безопасности при выполнении работ, которые повлекли за собой смерть человека, в отношении укладчика возбудили уголовное дело. В ходе рассмотрения фактов преступления обвиняемый полностью признал свою вину.
В дальнейшем Братский городской суд рассмотрит материалы содеянного по существу.
Ранее агентство рассказывало, что 40-летнего жителя Иркутска обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Нарушитель допустил к работе на дробильной установке «УсольеХимпрома» мужчину, который не являлся сотрудником подрядной организации, не провел с ним инструктаж и не обеспечил безопасность и надлежащие условия труда.