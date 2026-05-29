В Красноярске будут судить владельца подпольного склада алкоголя

В Красноярске завершено расследование уголовного дела, заведенного на местного жителя. Он незаконно хранил и пытался продать крупную партию нелегального алкоголя. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю 29 мая.
Сотрудники отдела экономической безопасности выяснили, что 59-летний мужчина рождения купил много спиртного для дальнейшей перепродажи. Партия была нелегальная. Товар он держал в арендованном контейнере на базе по Шахтеров в Центральном районе города.
При осмотре полицейские нашли и изъяли 3880 бутылок спиртосодержащей продукции разного объема. Документов на них не было. Было заведено уголовное дело по статье о незаконном обороте алкоголя. Сейчас его материалы с обвинительным заключением переданы в Центральный районный суд Красноярска. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.