Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске будут судить владельца подпольного склада алкоголя

Красноярские полицейские нашли склад с тысячами бутылок нелегального спиртного.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске завершено расследование уголовного дела, заведенного на местного жителя. Он незаконно хранил и пытался продать крупную партию нелегального алкоголя. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю 29 мая.

Сотрудники отдела экономической безопасности выяснили, что 59-летний мужчина рождения купил много спиртного для дальнейшей перепродажи. Партия была нелегальная. Товар он держал в арендованном контейнере на базе по Шахтеров в Центральном районе города.

При осмотре полицейские нашли и изъяли 3880 бутылок спиртосодержащей продукции разного объема. Документов на них не было. Было заведено уголовное дело по статье о незаконном обороте алкоголя. Сейчас его материалы с обвинительным заключением переданы в Центральный районный суд Красноярска. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.