В Красноярске будут судить владельца подпольного склада алкоголя

При осмотре полицейские нашли и изъяли 3880 бутылок спиртосодержащей продукции разного объема. Документов на них не было. Было заведено уголовное дело по статье о незаконном обороте алкоголя. Сейчас его материалы с обвинительным заключением переданы в Центральный районный суд Красноярска. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.