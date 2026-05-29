Казахстанскую молодежь заманивают «легким заработком» через SIM-карты

Сегодня, 29 мая 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай распространила важное предупреждение для граждан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В настоящее время, как отметили стражи порядка, интернет-мошенники используют различные уловки, чтобы обманывать граждан.

«Один из таких способов — предлагать молодежи “легкий заработок” за оформление SIM-карты на свое имя с последующей передачей или продажей ее третьим лицам». Пресс-служба ДП области Абай.

Казахстанцев предупредили, что на первый взгляд такие действия могут показаться безобидными, однако последствия могут быть очень серьезными.

«Если SIM-карта, зарегистрированная на ваше имя, будет использована в преступных целях, вся правовая ответственность в первую очередь может лечь именно на владельца номера — то есть на вас». Пресс-служба ДП области Абай.

В связи с этим в полиции раскрыли, как мошенники используют SIM-карты:

Взлом банковских приложений и онлайн-сервисов; Кража персональных данных граждан; Реализация мошеннических схем через звонки и сообщения; Совершение различных незаконных действий анонимно.

«Поэтому не забывайте: за желанием “легко заработать” может скрываться серьезная опасность». Пресс-служба ДП области Абай.

Также стражи порядка поделились рекомендациями, чтобы граждане смогли защитить себя и своих близких:

Не передавайте никому SIM-карту, оформленную на ваше имя; Не соглашайтесь на предложения неизвестных или подозрительных лиц; Отказывайтесь от предложений «купим» или «оформи на себя»; Храните в тайне свои персональные данные, SMS-коды и регистрационные сведения; При возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

«Помните: перед законом ответственность может нести не только тот, кто совершил преступление, но и владелец номера, который предоставил возможность для его совершения». Пресс-служба ДП области Абай.

Казахстанцам также напомнили, что SIM-карта — это не просто номер, это ваша цифровая личность.

Ранее Нацбанк выступил со срочным предупреждением для казахстанцев.