В Новосибирске рассказали о поисках девочки, утонувшей в феврале

Восьмилетняя девочка 13 февраля 2026 года в Новосибирске находилась без присмотра взрослых у реки Обь в районе микрорайона «Ясный берег» и, предположительно, провалилась в полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Благодаря видео с камер наблюдения установлено, что ребенок находился на реке один. Девочка шла по льду с надувной плюшкой.