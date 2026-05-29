В Самарской области мужчина облил спящего знакомого горючим и поджег

В ночь на 24 февраля 2026 года в микрорайоне Южный город сельского поселения Лопатино Самарской области компания распивала алкоголь в квартире одного из присутствовавших мужчин. Один из гостей уснул на диване. Хозяин жилья начал пытаться разбудить его, требовал уйти и угрожал поджогом. Не добившись реакции, он облил спящего горючей жидкостью и поджег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.