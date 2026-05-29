19-летнюю омичку задержали в Исилькуле со 100 граммами веществ

По версии следствия, в ноябре 2025 года девушка устроилась работать в интернет-магазин, получала от куратора информацию о тайниках с закладками, затем дома расфасовывала вещества на более мелкие партии и размещала их на территории Омска и области. В конце декабря её задержали сотрудники УНК УМВД в Исилькуле. В арендованном автомобиле и квартире девушки нашли свёртки с производным N-метилэфедрона общей массой около 100 граммов.