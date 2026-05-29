Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19-летнюю омичку задержали в Исилькуле со 100 граммами веществ

Девушка работала на наркошоп, расфасовывала запрещённые вещества дома, а выручку отмывала через счета родственницы.

Источник: РИА "Новости"

В Исилькульский городской суд поступило уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Омска, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков и легализации доходов, сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области.

По версии следствия, в ноябре 2025 года девушка устроилась работать в интернет-магазин, получала от куратора информацию о тайниках с закладками, затем дома расфасовывала вещества на более мелкие партии и размещала их на территории Омска и области. В конце декабря её задержали сотрудники УНК УМВД в Исилькуле. В арендованном автомобиле и квартире девушки нашли свёртки с производным N-метилэфедрона общей массой около 100 граммов.

Кроме того, полученное за работу вознаграждение в криптовалюте она легализовала, перечисляя деньги на банковские счета родственницы. Суд решает вопрос о назначении заседания.

Ранее мы рассказывали, как в Омске 18-летний закладчик пытался смыть товар в унитаз при полицейских.