Жителя Тольятти подозревают в госизмене

«УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя города Тольятти. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подозреваемый арестован.
Установлено, что фигурант по заданию представителей спецслужб Украины раскрыл и передал данные администраторов и подписчиков пророссийского Telegram-канала «Крымский СМЕРШ», в том числе российских военнослужащих. После чего на этих людей и членов их семей было оказано психологическое воздействие.