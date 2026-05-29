Жителя Тольятти подозревают в госизмене

САМАРА, 29 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о государственной измене возбудили в Тольятти в отношении местного жителя, передавшего данные участников пророссийского Telegram-канала спецслужбам Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя города Тольятти. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подозреваемый арестован.

Установлено, что фигурант по заданию представителей спецслужб Украины раскрыл и передал данные администраторов и подписчиков пророссийского Telegram-канала «Крымский СМЕРШ», в том числе российских военнослужащих. После чего на этих людей и членов их семей было оказано психологическое воздействие.