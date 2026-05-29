Скрывавшийся в РФ мошенник экстрадирован в Беларусь

По данным следствия, 37-летний минчанин, будучи индивидуальным предпринимателем, брал заказы на изготовление мебели. Свои услуги рекламировал в соцсетях, там же принимал заявки от потенциальных покупателей.
Мужчина выезжал к своим клиентам, делал необходимые замеры и составлял договор. По требованию фигуранта клиенты вносили предоплату.
«В каждом случае предприниматель требовал предоплату в размере 60%, а иногда и вовсе полную стоимость», — говорится в сообщении.
В СК добавили, что мужчина постоянно переносил сроки выполнения заказов, а затем и вовсе исчезал. На самом деле у него не было ни мебельного производства, ни работников.
Кроме того, фигурант регулярно брал в долг у знакомых, обещал быстро вернуть и точно так же переставал выходить на связь.
Предприниматель обманул 40 человек на общую сумму более 300 тысяч рублей. Следователи установили, что минчанин тратил деньги своих жертв на возврат долгов предыдущим обманутым клиентам, а также на личные нужды.
По информации СК, когда потерпевшие стали обращаться в милицию, а долги выросли еще больше, мужчина покинул Беларусь и скрывался около года.
В апреле прошлого года следствию стало известно, что фигурант находится в РФ. Затем его экстрадировали в Беларусь. Обвиняемый в особо крупном мошенничестве, совершенном повторно, взят под стражу.