Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье устранили не менее 100 обрывов проводов на 600 км воздушных линий

Энергетики продолжают устранять последствия урагана 28 и 29 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае энергетики компании «Россети Урал» продолжают устранять последствия третьей волны урагана. Сильный ветер вечером 28 мая повредил ЛЭП в нескольких муниципалитетах. В ночь с линий электропередачи сняли более 350 упавших деревьев.

Аварийные бригады осмотрели около 600 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4−110 кВ. Энергетики устранили не менее 100 обрывов проводов, взамен поврежденных установили более 40 новых опор.

Экстренные меры позволили к утру 29 мая восстановить электроснабжение 60% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей.