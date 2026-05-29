287 ДТП с участием диких животных произошло в Свердловской области

За первые месяца года в регионе зарегистрировали на 12% больше аварий с участием животных.

С начала текущего года на дорогах Среднего Урала зарегистрировали 287 ДТП с участием диких животных. Эта цифра больше на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в свердловской Госавтоинспекции.

«В результате указанных происшествий семь человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет», — рассказали в ГИБДД.

Больше всего аварий с наездом на диких животных произошло в Камышловском районе (24 ДТП), Богдановичском районе (22), Екатеринбурге и Нижнесергинском районе (по 20 ДТП), Ачитском, Каменском и Сысертском районах (по 13 ДТП).

Автоинспекторы призывает уральцев быть предельно внимательными на загородных трассах, особенно в темное время суток.