287 ДТП с участием диких животных произошло в Свердловской области

С начала текущего года на дорогах Среднего Урала зарегистрировали 287 ДТП с участием диких животных. Эта цифра больше на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в свердловской Госавтоинспекции.
«В результате указанных происшествий семь человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет», — рассказали в ГИБДД.
Больше всего аварий с наездом на диких животных произошло в Камышловском районе (24 ДТП), Богдановичском районе (22), Екатеринбурге и Нижнесергинском районе (по 20 ДТП), Ачитском, Каменском и Сысертском районах (по 13 ДТП).
Автоинспекторы призывает уральцев быть предельно внимательными на загородных трассах, особенно в темное время суток.