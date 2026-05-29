Подросток с самокатом терроризирует пожилых жителей новосибирского Академгородка

В новосибирском Академгородке разгорелся скандал вокруг нападения подростка на пожилую женщину. Инцидент произошёл ещё в апреле у дома № 8 на улице Демакова.
По словам очевидцев, мальчик ударил пенсионерку самокатом по голове. Как рассказала одна из местных жительниц изданию «КП-Новосибирск», пострадавшей бабушке 90 лет. В результате нападения она получила сотрясение мозга и рваную рану головы. С сильным кровотечением женщину увезли в больницу на скорой помощи.
При этом мать мальчика даже не подошла к пострадавшей, не спросила о её состоянии и не предложила помощи, а также не взяла контакты бабушки или её родственников. По информации из домовых чатов, этот ребёнок часто гуляет без присмотра, портит чужое имущество и ранее уже нападал на другую пожилую женщину в этом же районе.
Соседка из соседнего дома рассказала, что за пару дней до этого случая подросток также бросился на неё с самокатом, но тогда удар пришёлся не в голову. Горожане отмечают, что неоднократно жаловались на поведение мальчика в инспекцию по делам несовершеннолетних и в полицию. По словам другого местного жителя, подросток приходит в их двор, ломает оставленные детьми игрушки и самокаты, переворачивает мусорные баки. Старшая по дому писала заявления в ПДН, соседи пытались поговорить с матерью, но та считает поведение сына нормальным. В его «послужном списке» уже есть поцарапанные машины, правда, пока в соседнем дворе.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление по факту нападения на пенсионерку поступило. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.