Подросток с самокатом терроризирует пожилых жителей новосибирского Академгородка

Соседка из соседнего дома рассказала, что за пару дней до этого случая подросток также бросился на неё с самокатом, но тогда удар пришёлся не в голову. Горожане отмечают, что неоднократно жаловались на поведение мальчика в инспекцию по делам несовершеннолетних и в полицию. По словам другого местного жителя, подросток приходит в их двор, ломает оставленные детьми игрушки и самокаты, переворачивает мусорные баки. Старшая по дому писала заявления в ПДН, соседи пытались поговорить с матерью, но та считает поведение сына нормальным. В его «послужном списке» уже есть поцарапанные машины, правда, пока в соседнем дворе.