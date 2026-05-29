Сотрудники МЧС спасли женщину с острова под Канавинским мостом

Нижегородские спасатели помогли женщине, которая оказалась на острове под Канавинским мостом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
О том, что на острове под мостом находится человек, стало известно минувшей ночью. Сигнал поступил в службу спасения.
На место тут же отправились сотрудники пожарного корабля «Вьюн» и спасатели ПРПСО МЧС России на катере.
На острове была найдена 50-летняя женщина. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Её доставили на берег и передали медикам. Чтобы понять, нет ли у неё травм, женщину доставили в больницу.
