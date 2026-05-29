Автомобиль и электробус столкнулись на востоке Москвы

— Сегодня около 9:10 на Салтыковской улице, у дома 11б, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса 674 маршрута, — рассказали в пресс-службе предприятия.
Предварительно, виновником аварии стал водитель машины. Он не уступил дорогу общественному транспорту при перестроении. В результате ДТП никто не пострадал. На место прибыли сотрудники ДПС для установления всех обстоятельств.
27 мая три машины столкнулись на северо-востоке столицы. Одного человека зажало в салоне автомобиля. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медикам.