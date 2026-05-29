В Севастополе в пожароопасный сезон вышли на дежурство спасатели на байках

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе в пожароопасный сезон сотрудники МЧС на мотоциклах будут патрулировать леса и парки. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Источник: ГУ МЧС России по г.Севастополю

«В пожароопасный сезон по дорогам региона вновь колесит мотогруппа экстренного реагирования МЧС России по Севастополю.️ Четыре маршрута патрулирования охватывают все районы Города-Героя. Мотоциклисты следят за обстановкой в лесах, парках и не только», — рассказали в ведомстве.

Мотопатруль МЧС имеет ранцевые установки, при помощи которых специалисты могут начать тушение природного пожара. Также у спасателей при себе спасутстройство, которое поможет вывести пострадавших из задымленного помещения, а также конец Александрова для спасения утопающих.

Сотрудники МЧС могут запросить помощь к месту возгорания, выполнить аварийно-спасательные работы при ДТП и оказать доврачебную помощь, а также призвать к порядку нарушителей правил пожарной безопасности.

В Крыму и Севастополе с 1 апреля стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

