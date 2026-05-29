На ЗАЭС сообщили о непрекращающихся атаках ВСУ на Энергодар

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Украинские войска не прекращают атаки на Энергодар в Запорожской области, нанося удары по кровлям домов и объектам инфраструктуры. Ситуация напряженно контролируемая, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация с утра напряженно контролируемая. Атаки не прекращаются, но уже не такие интенсивные. Критических разрушений нет, пострадавших тоже нет. В основном бьют по кровлям и объектам инфраструктуры. По ЗАЭС, радиационный фон в норме, станция под контролем», — сказала Яшина.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
