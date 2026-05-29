Жительница Тувы украла телефон у знакомой и продала его своей дочери

В городе Туран местная жительница украла смартфон у знакомой и продала его своей дочери. Как сообщили в МВД по Республике Тыва, в дежурную часть с заявлением обратилась 35-летняя женщина.
По словам горожанки, у ее брата пропал телефон Redmi 14C. До этого родственник оставил гаджет на веранде дома. Причиненный материальный ущерб — семь тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что к краже смартфона причастна ранее не судимая 65-летняя знакомая заявительницы. Утром она пришла в гости к горожанке и заметила оставленный без присмотра телефон.
Позже подозреваемая продала смартфон своей дочери, а «заработанные» 200 рублей потратила на спиртное. Однако уже на следующий день женщина вернула родственнице деньги и забрала гаджет обратно.
Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.