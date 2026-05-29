В Пермском крае ликвидировали крупный лесной пожар на площади 14,3 гектара

В настоящее время действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет. Ранее краевое Минприроды сообщило о ликвидации лесного пожара на территории Очерского лесничества. С начала пожароопасного сезона на территории Прикамья произошло 17 лесных пожаров на общей площади 24,77 га.