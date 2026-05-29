Воронежец избил женщину сковородкой

Суд признал 41-летнего мужчину виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Источник: Комсомольская правда

В Терновском районе Воронежской области мужчина предстал перед судом за жестокую ссору со знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Грибановского районного суда 29 мая.

Конфликт произошел между 41-летним местным жителем и его приятельницей. В ходе выяснения отношений мужчина нанес женщине удар металлической сковородкой по голове.

Суд квалифицировал его действия по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с помощью предмета, используемого в качестве оружия). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы, однако фигуранту назначили 240 часов обязательных работ.