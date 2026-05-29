Умерла воронежская артистка и основатель народного ансамбля танца «Надежда»

В Воронеже ушла из жизни заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат ежегодного форума «Достояние культуры Воронежа» Надежда Семёнова. Женщины не стало в среду, 27 мая, в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в управлении культуры городской администрации.
Свою трудовую деятельность Надежда Леонидовна начала в 1968 году, когда окончила Воронежское хореографическое училище. Сначала она работала артисткой в Челябинском театре оперы и балета, а затем в Воронежском государственном академическом русском народном хоре имени Массалитинова. Кроме того, она была солисткой танцевальной группы в коллективе «На Воронежских просторах» в Вороежской филармонии.
С 1993 года Наджеда Семёнова трудилась пелагогом дополнительного образования в Доме пионеров и школьников Центрального района. Там она создала уникальный народный образцовый ансамбль танца «Надежда». За годы трудовой деятельности с коллективой Надеждой Леонидовной были поставлены более ста самобытных творческих композиций.
В управлении отмечают, что Надежда Семёнова умела разглядеть искру в каждом ребёнке. Она воспитывала не просто танцоров, а сильные гармоничные личности. Многие участники коллектива «Надежда» достигли больших профессиональных высот.