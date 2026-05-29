15-летний богатырь. Владимир Колокольцев наградил пермского подростка

Ученик кадетского класса догнал преступника, повалил на землю и, применив приём задержания, удерживал до прибытия наряда.

17 подростков из 13 регионов страны получили высокие награды от генерала полиции Владимира Колокольцева накануне Дня защиты детей. Ребят отметили за смелость и мужество при задержании преступников. Среди награждённых — ученик кадетской школы из Перми Константин Гусев.

Шёл из школы.

22 апреля 2025 года 15-летний Костя Гусев шёл домой после занятий. На ул. Хрустальной он заметил, что патрульный автомобиль преследует мужчину. Подросток бросился на помощь полицейским.

«Наряд патрульно-постовой службы полиции заметил подозрительного мужчину с шаткой походкой и активной жестикуляцией. Предположив, что гражданин находится в состоянии опьянения, стражи порядка решили его задержать. Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД По Пермскому краю.

15-летний ученик кадетского класса догнал беглеца, повалил на землю и, применив приём задержания, удерживал до прибытия наряда.

«Я обратил внимание, как из-за дома выбежал мужчина, перебежал через дорогу. Машины летят, а он даже не видит, на адреналине, скорее всего. Следом из двора выезжает полицейский УАЗик с мигалками», — вспоминает тот день Костя.

Уже в отделе полиции выяснилось, что 29-летний задержанный ранее был судим. В кармане его поясной сумки сотрудники полиции обнаружили мефедрон.

«Благодаря бесстрашию, отзывчивости и неравнодушию подростка из незаконного оборота было изъято запрещенное вещество», — отметили в полиции.

В декабре состоялся суд. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере). Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ.

С обострённым чувством справедливости.

О случившемся родителям Костя рассказал не сразу, а только через день. Причём упомянул об этом вскользь, мимоходом, словно это какая-то обыденность.

«Когда сын мне сказал, что помог полицейским задержать преступника. Я поначалу даже не поверил. А уже на следующий день позвонили из школы, потом из полиции. Тогда понял, что это правда», — рассказал perm.aif.ru папа героя Сергей Гусев.

Мужчина признаётся, что очень гордится сыном. Особенно на фоне новостей, в которых люди равнодушно проходят мимо чужой беды.

«Смотрел видео, как подросток напал на женщину в автобусе. А все просто равнодушно едут дальше. Даже мужчины не вступились. Ну как так?», — недоумевает мужчина.

Сам Сергей старается никогда не проходить мимо. И этим подаёт пример своим троим сыновьям.

«Если вижу, что в магазине подвыпивший покупатель начинает себя грубо вести, или на улице подростки мусорят, то я всегда подойду, сделаю замечание. Вот и Костя вырос с обострённым чувством справедливости», — рассказывает папа.

Сам Сергей работает воспитателем в Суворовском училище. И помогает воспитывать те же качества у своих подопечных.

На слова про героический поступок сына, он скромно отмахивается: «Да какой герой? Обычный, простой парень!».

А в полиции юного помощника прозвали пермским богатырём. Константин спортивного телосложения. Парень занимался серьёзно тяжёлой атлетикой и участвовал в соревнованиях. Но сейчас взял перерыв: надо восстановить колени.

Покушать богатырь тоже любит. При этом сам хорошо готовит. С гордостью рассказывает его папа. Ведь не всегда у родителей есть возможность баловать мальчишек разносолами: мама ухаживает за заболевшей мамой в деревне, папа уходит на суточные дежурства.

Костя в семье средний. Старший брат учится на четвёртом курсе военной академии. А младший десятилетний братишка мечтает стать врачом, но часто ходит к папе на работу — в суворовское училище. Очень уж ему там нравится. Да и с папой любит проводить время. Просил даже перевести его туда на обучение из обычной школы. Но папа отказал.

«Сказал сыну: “у тебя есть папа и мама, мы тебя сами будем сами воспитывать”. Считаю, что в Суворовском училище важно дать место ребятам, у которых дома есть сложности, трудности, которым помощь нужна», — рассказывает Сергей.

А Константин успешно окончил 9 класс в кадетской роте имени Татищева. Сейчас усиленно готовится с ОГЭ. Планирует идти в 10 класс. Дальше — мечтает попасть в спецназ. Однако папа советует ему присмотреться к работе в следственном комитете. Считает, что именно там сын сможет найти своё место по душе.

«Он не отличник. Бывают и тройки, и четвёрки. Даже двойки иногда. Но вот по физике он круглый “пятёрочник”», — улыбается Сергей.

Он признаётся, что для него важнее не оценки сына. А его готовность броситься на помощь, желание помогать другим.

«Добро всегда побеждает зло», — говорит Сергей Гусев.

Гражданская зрелость.

Поступок Константина Гусева и ещё 16 ребят из разных регионов страны не остались не замеченными. Их отметили на самом высоком уровне, вручив почётные грамоты МВД России и ценные подарки.

«Все вы в экстремальных ситуациях подтвердили свою личностную и гражданскую зрелость, не прошли мимо чужой беды, не побоялись дать отпор правонарушителям, проявили сознательность и принципиальность, — обратился к ребятам глава МВД России Владимир Колокольцев. — Не просто помогли полиции, а доказали, что безопасность — это общее дело. И совершенно не важно, сколько человеку лет и в каком регионе он живет. Главное — в сложный момент не остаться в стороне. Это и есть единство».

Глава ведомства выразил уверенность, что родители, учителя, все земляки гордятся юными героями, отважные и благородные поступки которых заслуживают самого широкого общественного признания.

«Если в будущем кто-то из вас выберет профессию полицейского, приобрести необходимые знания и навыки помогут образовательные организации МВД России. Но с какой бы деятельностью вы ни связали свою жизнь, не сомневаюсь, что добьетесь в ней успеха, состоитесь как специалисты. Пусть наша сегодняшняя встреча надолго запомнится и станет точкой отсчета для вашего большого и достойного пути на благо России», — сказал Владимир Колокольцев и пожелал награждённым ребятам покорения новых вершин, большого и достойного пути на благо России.

Настоящее воспитание.

«Поступок Константина Гусева вызывает искреннее уважение. В 15 лет он проявил не просто смелость, а настоящую гражданскую зрелость и готовность брать на себя ответственность в опасной ситуации. Не каждый взрослый решится вмешаться, когда речь идёт о задержании нарушителя, а Константин не растерялся и помог сотрудникам полиции выполнить их работу», — отметил депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.

По словам парламентария, для Пермского края такие ребята — особая гордость.

«Это показатель того, что у нас растёт сильное, неравнодушное поколение, которое понимает, что справедливость, взаимовыручка и ответственность — это не пустые слова. Очень важно, что сам Константин воспринимает свой поступок без пафоса, как нечто естественное. Именно в этом и проявляется настоящее воспитание», — сказал Антон Немкин.

Депутат отметил, что отдельного уважения заслуживает семья Константина, его родители и наставники.

«Когда ребёнок растёт в атмосфере уважения к людям, дисциплины и готовности помогать другим, формируется крепкий характер. Такие примеры сегодня особенно нужны обществу. Считаю, что истории подобных ребят должны становиться известны всей стране, потому что именно на таких людях держится общество и строится будущее России. Искренне желаю Константину новых побед, успехов в учёбе и реализации всех жизненных планов. Уверен, у него впереди достойный путь», — прокомментировал депутат Госдумы.

