15-летний богатырь. Владимир Колокольцев наградил пермского подростка

17 подростков из 13 регионов страны получили высокие награды от генерала полиции Владимира Колокольцева накануне Дня защиты детей. Ребят отметили за смелость и мужество при задержании преступников. Среди награждённых — ученик кадетской школы из Перми Константин Гусев.
Шёл из школы.
22 апреля 2025 года 15-летний Костя Гусев шёл домой после занятий. На ул. Хрустальной он заметил, что патрульный автомобиль преследует мужчину. Подросток бросился на помощь полицейским.
«Наряд патрульно-постовой службы полиции заметил подозрительного мужчину с шаткой походкой и активной жестикуляцией. Предположив, что гражданин находится в состоянии опьянения, стражи порядка решили его задержать. Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД По Пермскому краю.
15-летний ученик кадетского класса догнал беглеца, повалил на землю и, применив приём задержания, удерживал до прибытия наряда.
«Я обратил внимание, как из-за дома выбежал мужчина, перебежал через дорогу. Машины летят, а он даже не видит, на адреналине, скорее всего. Следом из двора выезжает полицейский УАЗик с мигалками», — вспоминает тот день Костя.
Уже в отделе полиции выяснилось, что 29-летний задержанный ранее был судим. В кармане его поясной сумки сотрудники полиции обнаружили мефедрон.
«Благодаря бесстрашию, отзывчивости и неравнодушию подростка из незаконного оборота было изъято запрещенное вещество», — отметили в полиции.
В декабре состоялся суд. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере). Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ.
С обострённым чувством справедливости.
О случившемся родителям Костя рассказал не сразу, а только через день. Причём упомянул об этом вскользь, мимоходом, словно это какая-то обыденность.
«Когда сын мне сказал, что помог полицейским задержать преступника. Я поначалу даже не поверил. А уже на следующий день позвонили из школы, потом из полиции. Тогда понял, что это правда», — рассказал perm.aif.ru папа героя Сергей Гусев.
Мужчина признаётся, что очень гордится сыном. Особенно на фоне новостей, в которых люди равнодушно проходят мимо чужой беды.
«Смотрел видео, как подросток напал на женщину в автобусе. А все просто равнодушно едут дальше. Даже мужчины не вступились. Ну как так?», — недоумевает мужчина.
Сам Сергей старается никогда не проходить мимо. И этим подаёт пример своим троим сыновьям.
«Если вижу, что в магазине подвыпивший покупатель начинает себя грубо вести, или на улице подростки мусорят, то я всегда подойду, сделаю замечание. Вот и Костя вырос с обострённым чувством справедливости», — рассказывает папа.
Сам Сергей работает воспитателем в Суворовском училище. И помогает воспитывать те же качества у своих подопечных.
На слова про героический поступок сына, он скромно отмахивается: «Да какой герой? Обычный, простой парень!».
А в полиции юного помощника прозвали пермским богатырём. Константин спортивного телосложения. Парень занимался серьёзно тяжёлой атлетикой и участвовал в соревнованиях. Но сейчас взял перерыв: надо восстановить колени.
Покушать богатырь тоже любит. При этом сам хорошо готовит. С гордостью рассказывает его папа. Ведь не всегда у родителей есть возможность баловать мальчишек разносолами: мама ухаживает за заболевшей мамой в деревне, папа уходит на суточные дежурства.
Костя в семье средний. Старший брат учится на четвёртом курсе военной академии. А младший десятилетний братишка мечтает стать врачом, но часто ходит к папе на работу — в суворовское училище. Очень уж ему там нравится. Да и с папой любит проводить время. Просил даже перевести его туда на обучение из обычной школы. Но папа отказал.
«Сказал сыну: “у тебя есть папа и мама, мы тебя сами будем сами воспитывать”. Считаю, что в Суворовском училище важно дать место ребятам, у которых дома есть сложности, трудности, которым помощь нужна», — рассказывает Сергей.
А Константин успешно окончил 9 класс в кадетской роте имени Татищева. Сейчас усиленно готовится с ОГЭ. Планирует идти в 10 класс. Дальше — мечтает попасть в спецназ. Однако папа советует ему присмотреться к работе в следственном комитете. Считает, что именно там сын сможет найти своё место по душе.
«Он не отличник. Бывают и тройки, и четвёрки. Даже двойки иногда. Но вот по физике он круглый “пятёрочник”», — улыбается Сергей.
Он признаётся, что для него важнее не оценки сына. А его готовность броситься на помощь, желание помогать другим.
«Добро всегда побеждает зло», — говорит Сергей Гусев.
Гражданская зрелость.
Поступок Константина Гусева и ещё 16 ребят из разных регионов страны не остались не замеченными. Их отметили на самом высоком уровне, вручив почётные грамоты МВД России и ценные подарки.
«Все вы в экстремальных ситуациях подтвердили свою личностную и гражданскую зрелость, не прошли мимо чужой беды, не побоялись дать отпор правонарушителям, проявили сознательность и принципиальность, — обратился к ребятам глава МВД России Владимир Колокольцев. — Не просто помогли полиции, а доказали, что безопасность — это общее дело. И совершенно не важно, сколько человеку лет и в каком регионе он живет. Главное — в сложный момент не остаться в стороне. Это и есть единство».
Глава ведомства выразил увере 1632 нность, что родители, учителя, все земляки гордятся юными героями, отважные и благородные поступки которых заслуживают самого широкого общественного признания.
«Если в будущем кто-то из вас выберет профессию полицейского, приобрести необходимые знания и навыки помогут образовательные организации МВД России. Но с какой бы деятельностью вы ни связали свою жизнь, не сомневаюсь, что добьетесь в ней успеха, состоитесь как специалисты. Пусть наша сегодняшняя встреча надолго запомнится и станет точкой отсчета для вашего большого и достойного пути на благо России», — сказал Владимир Колокольцев и пожелал награждённым ребятам покорения новых вершин, большого и достойного пути на благо России.
Настоящее воспитание.
«Поступок Константина Гусева вызывает искреннее уважение. В 15 лет он проявил не просто смелость, а настоящую гражданскую зрелость и готовность брать на себя ответственность в опасной ситуации. Не каждый взрослый решится вмешаться, когда речь идёт о задержании нарушителя, а Константин не растерялся и помог сотрудникам полиции выполнить их работу», — отметил депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.
По словам парламентария, для Пермского края такие ребята — особая гордость.
«Это показатель того, что у нас растёт сильное, неравнодушное поколение, которое понимает, что справедливость, взаимовыручка и ответственность — это не пустые слова. Очень важно, что сам Константин воспринимает свой поступок без пафоса, как нечто естественное. Именно в этом и проявляется настоящее воспитание», — сказал Антон Немкин.
Депутат отметил, что отдельного уважения заслуживает семья Константина, его родители и наставники.
«Когда ребёнок растёт в атмосфере уважения к людям, дисциплины и готовности помогать другим, формируется крепкий характер. Такие примеры сегодня особенно нужны обществу. Считаю, что истории подобных ребят должны становиться известны всей стране, потому что именно на таких людях держится общество и строится будущее России. Искренне желаю Константину новых побед, успехов в учёбе и реализации всех жизненных планов. Уверен, у него впереди достойный путь», — прокомментировал депутат Госдумы.