Избил и украл кроссовки: в Ялте пьяный парень ограбил мужчину

По данным правоохранителей, о нападении заявил 41-летний ялтинец. По его словам, неизвестный ударил его по голове и похитил кроссовки и олимпийку, в которой находился мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба превысила 19 тысяч рублей.
«В результате проведенных действий был задержан 21‑летний житель Ялты. Он признал свою вину и рассказал, что инцидент произошел на фоне словесного конфликта с потерпевшим — в тот момент подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подтвердил, что нанес заявителю один удар рукой в область головы, после чего похитил его вещи и скрылся с места преступления», — рассказали в полиции.
Юноша признался, что после выбросил вещи пострадавшего. а его мобильный телефон присвоил. В ходе следствия потерпевшему частично возместили причиненный ущерб и вернули мобильный телефон.
В отношении парня возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном с применением насилия не опасного для жизни и здоровья. Ялтинцу грозит до семи лет тюрьмы.
Сейчас подозреваемый арестован.