В Чувашии после отравления арбузом госпитализировали шесть детей

«Вечером 28 мая за медицинской помощью обратились шесть детей с признаками пищевого отравления. Все они гостили в одном из населенных пунктов Канашского округа. По словам пациентов, недомогание возникло после употребления арбуза. В настоящее время все дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара», — говорится в сообщении.
В ведомстве предостерегли от раннего употребления бахчевых культур до их естественного сезона созревания, поскольку это представляет серьезную угрозу здоровью. «Ранние плоды могут содержать повышенное количество нитратов и других химических стимуляторов роста, что часто приводит к тяжелым пищевым отравлениям, особенно у детей», — пояснила главный внештатный диетолог Минздрава Чувашии Алина Степанова.