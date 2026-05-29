В результате ДТП загорелся дом в Краснодарском крае

В Лабинске в результате ДТП загорелся частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, около 22:07 на улице Карла Маркса 43-летний житель Геленджика, управляя автомобилем Jeep Cherokee, потерял контроль над машиной, съехал с дороги и врезался в частный дом.
После в здании начался пожар. Никто не пострадал. У автомобиля повреждена механическая часть. Находившийся в неадекватном состоянии водитель был задержан прибывшими на месте сотрудниками Росгвардии. Сообщается, что он оказал сопротивление.