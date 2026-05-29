В Прикамье за три дня потушили четыре лесных пожара

Всего с начала сезона потушено 17 возгораний.

Четыре лесных пожара потушили в Прикамье с 27 по 29 мая, сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

Возгорания в лесных массивах тушили парашютисты-десантники Ныробского отделения вместе с сотрудниками лесничеств, лесопожарных станций и арендаторами участков. Все возгорания потушили в первые сутки, не допустив распространения огня.

Огонь охватил:

2,5 гектара в Колвинском лесничестве;

14,3 гектара в Красновишерском лесничестве;

0,5 гектара в Чердынском лесничестве;

0,3 гектара в Осинском лесничестве.

«Сотрудники авиаотделений, лесопожарных станций и диспетчерской службы находятся в боевой готовности, чтобы сохранить пермские леса», — отметил руководитель ГБУ ПК «Гослесхоз» Олег Лавров.

Сейчас действующих пожаров в лесном фонде края нет. Всего с начала сезона потушено 17 лесных пожаров. Общая полощадь всех возгораний составила 24,77 га.

В ведомстве напомнили, что если вы заметили огонь в лесу, необходимо сообщить по телефонам: 8 (342) 241−08−52, 234−94−44 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.

Напомним, ночной пожар на улице Анвара Гатауллина в Перми унёс жизнь мужчины.