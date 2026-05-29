В Прикамье за три дня потушили четыре лесных пожара

Четыре лесных пожара потушили в Прикамье с 27 по 29 мая, сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.
Возгорания в лесных массивах тушили парашютисты-десантники Ныробского отделения вместе с сотрудниками лесничеств, лесопожарных станций и арендаторами участков. Все возгорания потушили в первые сутки, не допустив распространения огня.
Огонь охватил:
2,5 гектара в Колвинском лесничестве;
14,3 гектара в Красновишерском лесничестве;
0,5 гектара в Чердынском лесничестве;
0,3 гектара в Осинском лесничестве.
«Сотрудники авиаотделений, лесопожарных станций и диспетчерской службы находятся в боевой готовности, чтобы сохранить пермские леса», — отметил руководитель ГБУ ПК «Гослесхоз» Олег Лавров.
Сейчас действующих пожаров в лесном фонде края нет. Всего с начала сезона потушено 17 лесных пожаров. Общая полощадь всех возгораний составила 24,77 га.
В ведомстве напомнили, что если вы заметили огонь в лесу, необходимо сообщить по телефонам: 8 (342) 241−08−52, 234−94−44 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.
