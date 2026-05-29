До 12 лет в колонии может провести за разбой подросток из Волгограда

Юный волгоградец предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на приятеля. Подростку только 17, а он может провести в колонии ближайшие 12 лет — следствие обвиняет его в разбое с применением насилия. Действовал он не один, а вместе с подельником.
«По данным следствия, в апреле сообщники спланировали нападение на своего 19-летнего знакомого. Они пришли к нему домой, предложили выйти на лестничную площадку. Ничего не подозревающий парень согласился. Обвиняемые стали наносить ему удары уже в подъезде. А затем один из фигурантов, угрожая потерпевшему перочинным ножом, потребовал пройти в его квартиру», — рассказывает представитель волгоградского следкома Ирина Багрова.
В квартире злоумышленники продолжили избивать свою жертву. А после, забрав мобильный телефон, планшет, деньги и одежду, скрылись с места происшествия.
В настоящее время расследование в отношении 17-летнего фигуранта завершено, уголовное дело готовят к передаче в суд. Материалы в отношении другого участника нападения выделены в отдельное производство.
