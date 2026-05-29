Крымчанин осужден за убийство брата в пьяной ссоре

Инцидент произошел 30 января. По данным следствия, мужчины поссорились, когда распивали алкогольные напитки и обвиняемый взялся за кухонные ножи. Он нанес ими несколько ударов своему брату. Пострадавший умер.
Подсудимый признал вину в полном объеме.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничение свободы на 1 год», — уточнили в надзорном ведомстве.
