На мысе Алчак в Крыму спасли туристку с травмой ноги

Туристка оступилась на сыпучем грунте в пятницу утром. К месту спасательной операции приехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».
«Туристку обнаружили на участке горного массива с сыпучим грунтом на западном склоне мыса Алчак. Спасатели на специальных носилках транспортировали женщину к автомобилю скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Как отметили спасатели, чаще всего в этой местности туристы получают травмы при подъеме на мыс со стороны моря, который проходит по сыпучему грунту и каменному хаосу.
Также причиной частых травм служит и то, что большинство туристов посещают это место, гуляя по неофициальным тропам.