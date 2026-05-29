Судебные приставы принудительно закрыли сеть отелей в Волгограде

Волгоградские отели сети «Мартон» закрылись после вмешательства судебных приставов, сообщает пресс-служба областного управления ФССП России.
Решением Останкинского районного суда города Москвы от 14 октября 2025 года имущество гостиничной сети было обращено в доход государства. Однако в мае, несмотря на это решение, отели в Волгограде возобновили прием постояльцев.
Росимущество потребовало от компании «Территориальное отельное управление» освободить незаконно занимаемые объекты. Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил этот иск.
Речь идет о гостиницах «Мартон Победа», «Мартон Родина», «Мартон Царицын», «Вилла Санчо», а также о земельном участке на улице Царицынской Обороны.
Судебные приставы предупредили менеджеров об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.