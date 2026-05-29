Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанина будут судить за убийство жены и сокрытие тела

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги и сокрытии ее тела, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.

Источник: Следком Крыма и Севастополя

По данным ведомства, 45-летний фигурант убил женщину на почве ревности 4 октября прошлого года. Находясь в припаркованном автомобиле, он несколько раз ударил жену отверткой, а затем задушил.

Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник вывез тело в район села Трудовое, где сбросил его в камыши проточного канала.

«Были организованы масштабные поисковые мероприятия. Отрабатывались возможные причины ее ухода и различные версии исчезновения, в том числе — совершение в отношении нее преступления. Тело погибшей жительницы Симферополя было обнаружено в результате поисковых мероприятий 26 ноября 2025 года», — уточнили в СК.

По данным прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в Киевский районный суд города Симферополя.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше