В Татарстане при лобовом ДТП погибли мужчина и пятилетний ребенок

На трассе Чистополь — Нижнекамск столкнулись Lada Granta и BMW. По данным прокуратуры, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу. Двое погибли на месте, четверо пострадали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вечером 28 мая 2026 года на трассе Чистополь — Нижнекамск произошла авария, унесшая жизни двух человек. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики в мессенджере Max, водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в BMW.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель отечественного автомобиля и 5-летний пассажир скончались на месте от полученных травм», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, травмы разной степени тяжести получили четыре человека. Речь идет о двух пассажирах BMW и еще двух пассажирах отечественной легковушки. Сейчас по факту случившегося организована процессуальная проверка. Городская прокуратура взяла ход ее рассмотрения под личный контроль.