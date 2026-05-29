В Магнитогорске две фирмы оштрафовали на 60 млн рублей за коррупцию

Деньги предназначались за раскрытие коммерческой тайны и содействие в заключении договоров.

В Магнитогорске оштрафовали на 60 млн рублей компании за коммерческий подкуп сотрудников металлургического предприятия. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Прокуратура Орджоникидзевского района установила, что в 2020—2023 годах учредитель двух коммерческих организаций передал работникам металлургического завода более 83 млн рублей за раскрытие коммерческой тайны и содействие в заключении договоров. В отношении юрлиц возбудили дела по ч. 2 и 3 ст. 19.28 КоАП РФ. Суд назначил штрафы на общую сумму 60 млн рублей, которые уже оплачены.

Отметим, что также вынесены приговоры самому учредителю по статьям о коммерческом подкупе и незаконном получении коммерческой тайны, а также пяти сотрудникам предприятия.