В Магнитогорске две фирмы оштрафовали на 60 млн рублей за коррупцию

Прокуратура Орджоникидзевского района установила, что в 2020—2023 годах учредитель двух коммерческих организаций передал работникам металлургического завода более 83 млн рублей за раскрытие коммерческой тайны и содействие в заключении договоров. В отношении юрлиц возбудили дела по ч. 2 и 3 ст. 19.28 КоАП РФ. Суд назначил штрафы на общую сумму 60 млн рублей, которые уже оплачены.