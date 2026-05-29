В Нижнекамском районе в ДТП погиб водитель легковушки и 5-летний ребенок

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» в темное время суток в нарушении правил на скорости выехал на полосу встречного движения. Там он чуть ли не лоб в лоб врезался в легковой автомобиль BMW. В результате столкновения водитель «Лады», а также его 5-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, телесные повреждения получили двое других пассажиров отечественной легковушки и двое пассажиров BMW. В настоящее время по факту произошедшего проводится полицейская проверка, ход и результаты которой под свой контроль взяла прокуратура Нижнекамска.